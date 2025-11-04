Bursa'da vahşet! Çocuklara bak deyince kıyamet koptu: 75 bıçak darbesiyle katletti!

Olay, dün öğle saatlerinde (15.00 sıraları), Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 4 yıldır birlikte yaşayan ve 3,5 ile 2 yaşlarında iki kız çocuğu sahibi olan Arzu Khalılova (20) ile sevgilisi Salican Mehmet (27) arasında şiddetli bir tartışma başladı.