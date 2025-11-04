Otobüs kaptanı konakladığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'dan turist kafilesini Denizli'ye getiren 47 yaşındaki otobüs kaptanı Atakan Bek, Pamukkale Karahayıt'taki bir otel odasında ölü bulundu. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli'ye gezi için gelen turist kafilesinin şoförü Atakan Bek'den bir süre haber alınamadı. Atakan Bek'in kapıyı açmaması üzerine otel personeli yedek anahtarı kullanarak odaya girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.