  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İstanbul'da iki kadın yolcu taksiciye zor anlar yaşattı: 'Bana ne ödemeyeceğim'

İstanbul'da iki kadın yolcu taksiciye zor anlar yaşattı: 'Bana ne ödemeyeceğim'

İstanbul Şişli'de bir kulüp önünde taksiye binen iki kadın yol tartışması üzerine taksiciyle kavga etmeye başladı. Kadın yolcu varış noktasına gelince 'Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne' diyerek kaçtı. Kadının ücret ödememesi üzerine taksici isyan etti.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı.

'NERDEN BULACAĞIM' İSYANI

Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı.

Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA