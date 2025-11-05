Motosikletlilere koruyucu ekipman şartı geldi

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale geldi. Ayrıca motosiklette arka tarafta oturan da gözlük ve eldiven takacak. Can güvenliği için zorunlu tutulan bu koruyucu ekipmanları kullanmayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.