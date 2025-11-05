Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya dolandırıcılık soruşturması! Villasını iki kişiye satmış!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi, iş adamı eski futbolcu Gökhan Çıra adliyelik oldu. Gökhan Çıra'nın başı villa dolandırıcılığı yüzünden derde girdi. Oğuz D., ile Gökhan Çıra arasında geçtiğimiz yıl villa satış sözleşmesi düzenlendi. Sakarya ili Sapanca Belediyesi sınırları içinde bulunan villa için iddiaya göre Gökhan Çıra 5 milyon TL karşılığında Oğuz D., ile anlaştı.

Oğuz D., 4 milyon TL ücreti peşin diğer 1 milyon TL ücreti taksitli şekilde Gökhan Çıra'ya ödedi. İddiaya göre Gökhan Çıra sözleşmeden bir ay sonra villayı üçüncü bir kişiye noter sözleşmesiyle satması üzerine taraflar adliyelik oldu.