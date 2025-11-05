Yargıtay’dan apartman kamerası kararı

SONUÇ VERMEDİ

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve cezayı onadı.Yargıtay kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi. Daire, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek temyiz istemini reddetti.

DİĞER