Yargıtay’dan apartman kamerası kararı

Yargıtay, apartman içinde bir dairenin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştirip kayıt alan apartman yöneticisine verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde apartman yöneticisinin bina içine taktığı kamera, bir dairenin giriş kapısını doğrudan görecek şekilde konumlandırılmıştı. Dairenin sahibi, kameranın eve girenleri kaydettiğini belirterek şikâyetçi olmuştu.
Ev sahibi, kayıtların apartman yönetim odasındaki bilgisayara yapıldığını ve yöneticinin bu görüntülere eriştiğini ifade etti. Bunun üzerine apartman yöneticisi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yöneticinin "görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak" özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmederek 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
SONUÇ VERMEDİ
Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve cezayı onadı.Yargıtay kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi. Daire, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek temyiz istemini reddetti.