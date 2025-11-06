41 ildeki kaçakçılık operasyonunda 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildiğini, 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildi. Operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik, hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.