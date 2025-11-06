Son dakika | İstanbul’da sabah ezanı saati değişti: Müftülük duyurdu

İstanbul İl Müftülüğü, 2026 kış dönemi için sabah ezanı ve namazı vakitlerine ilişkin önemli bir duyuru yayınladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren 19 Mart 2026 gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.