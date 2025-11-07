Aşk hayatında yüzleri gülmüyor! İşte astrologlara göre ilişkilerde kötü olan 5 burç…

Aşk, bazen herkes için mutluluk kaynağı olmayabiliyor. Örneğin, yoğun duygular, sabırsızlık veya bencillik, özellikle bu burçların ikili ilişkiler konusunda başarısızlığa gitmelerine neden olabilir. Partnerleri için unutulmaz ama bir o kadar da yorucu bir deneyim sunarlar. Peki o burçlar hangileri? İşte aşk hayatında partnerlerine adeta felaketi yaşayan o burçlar...

KOÇ BURCU

Aşk söz konusu olduğunda, Koçlar genellikle 'kovalayan taraf' rolünü üstlenir. Cesur ve atılgan tavırlarıyla dikkat çeken Koç burcu, ilişkilerde sabırsızlığı ile büyük bir sınav verir.

İlişki monotonlaşınca ilgisini kaybeden Koçlar, ilişkinin başlarında tüm ilgilerini partnerine yönlendirip daha sonra bir anda mesafe yaratırlar.

Koç burçları, bir aşka tutulduklarında genellikle ilişkilerine gereken önemi henüz yolun başındayken bile vermediklerinden dolayı, bu tavırları partnerleri için oldukça can sıkıcı bir hal alır.

BOĞA BURCU

Venüs tarafından yönetilen Boğa, aşkı tutkuyla yaşayar ve yaşatır. Bu sevgi dolu hallerine rağmen uzun vadeli bir ilişki söz konusu olduğunda partnerlerini test etmek, onları çeşitli denemelere sokmak ve bazen sınırı aşmak gibi kötü bir alışkanlıkları vardır.

Boğa burçlarının partnerlerinden emin olmaları o kadar uzun zaman alır ki, bu süre zarfında ilişkileri olumsuz etkilenebilir.

İKİZLER BURCU

Eğlenceli ve enerjik yönleriyle ilk zamanlar büyüleyen İkizler, daha sonradan kararsızlığı ile partnerlerini ve ilişkilerini zor duruma sokabilir.

Aynı zamanda İkizler, kendilerini bağlayacağını sandıkları her türlü bağlantıdan kaçarlar. Bir taahhütte bulunmaları söz konusu olduğunda sıkıntıya girebilirler.

YAY BURCU

Mizah yoluyla karşısındaki kişiyi kendilerine bağlamayı seven Yaylar, onlara ayak uydurabilecek birine ihtiyaç duyarlar.

Özgünlüğüne düşkün olan Yaylar, kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden ilişkide fazla bağımsız davranmaları, partnerinde değersizlik hissi oluşmasına yol açar.

Bağlanma konusunda tereddütler yaşayan Yay burcu, aynı zamanda partnerini duygusal olarak tüketmeye eğilimlidir ve bu halleri partnerinin kaçmasına neden olabilir.

ASLAN BURCU

Kendilerine karşı sahip oldukları güven ile öne çıkan Aslanlar, ilişkide daima ilgi ve hayranlık beklerler.

Partnerinin ihtiyaçlarını geri plana atmaları ve kendi egolarını ön planda tutmaları, zamanla ilişkiyi bir çıkmaza sürükleyebilir.