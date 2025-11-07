Danıştay’dan günlük kiralık ev kararı

Danıştay 3. Dairesi'nin kararında birçok ev sahibinin yaptığı kiralamaların ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtildi.
KONU YARGIYA TAKILDI
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), konutların Airbnb benzeri platformlar üzerinden turistik amaçlı günlük, haftalık ya da aylık olarak kiralanmasını ticari faaliyet olarak değerlendiren kararı yargıya takıldı.
'TİCARİ KAZANÇ DEĞİL'
Bu çerçevede geriye dönük cezalı vergi tahriyatı yapılan bazı ev sahipleri konuyu yargıya taşıdı.
Danıştay, bu tarz kiralamaların ticari kazanç değil sadece ek gelir olarak değerlendirilebileceğine hükmetti.