Danıştay’dan günlük kiralık ev kararı

Danıştay 3. Dairesi'nin kararında birçok ev sahibinin yaptığı kiralamaların ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtildi.

KONU YARGIYA TAKILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), konutların Airbnb benzeri platformlar üzerinden turistik amaçlı günlük, haftalık ya da aylık olarak kiralanmasını ticari faaliyet olarak değerlendiren kararı yargıya takıldı.