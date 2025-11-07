Yasa dışı alkol üreten imalathanelere baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini, 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.