Ağızlarından laf almak adeta imkansız! İşte astrologlara göre ketumluğuyla bilinen 5 burç...

Hayatlarındaki dengeyi korumak, güveni ve kontrolü kaybetmemek için sergiledikleri bu özellikleri ile sırlarının kapılarını kilitli tutan ve anahtarını kimseye vermeyen o burçlar...

AKREP

Akrepler, ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini asla tam olarak belli etmeyen, "gizem" kelimesinin vücut bulmuş hali gibidir.

Kolay kolay kimseye güvenmeyen ve duygularını paylaşmayan Akrepler için birileriyle bir şeyler paylaşmak büyük bir risktir.

Bu nedenle sırlarını kendileriyle birlikte sonuna kadar götürmeyi tercih ederler.

OĞLAK

Soğukkanlı, ciddi ve kontrollü Oğlaklar, duygularını diğer insanlara göstermeyi sevmezler.

Hayatlarını dış dünyaya yansıtmadan, kendi içlerinde sürdürmeyi tercih ederler.

Onlarla ne kadar uzun konuşursanız konuşun, işin sonunda asıl meseleye hiç değinmediğinizi fark edersiniz.

Hayatlarında her adımı stratejik olarak atan Oğlaklar için ketumluk, stratejinin bir parçasıdır.

BOĞA

Boğa burcu her ne kadar sakinlikleri ve güven verici yapıları ile bilinseler de, iç dünyalarını kimseye açmazlar.

Boğalar için birinin onların güvenini kazanması oldukça zordur ve güvenleri kazanılsa bile kendilerini açmamaya devam ederler.

KOVA

Kovalar, sahip oldukları sıra dışı fikirleri ve entelektüel yönleriyle bilinse de, kişisel meselelerinde tam bir duvar gibilerdir.

Onlar için özel hayatları, gerçekten özeldir ve sınırlarının aşılmasını istemezler.

Sosyal kelebek olmaları bazı insanlar için yanıltıcı gözükse de, duygularını ve derin düşüncelerini paylaşmak Kovalar için oldukça nadir görülen bir durumdur.

BAŞAK

Başaklar, detaycı, analizci ve kontrolcü olmaları ile bilinirler. İç dünyalarını paylaşmak onlar için karmaşık bir süreçtir çünkü her şeyi önce kendi dünyalarında çözüme kavuşturmak isterler.

Başaklar duygularını bastırmaya meyillidirler. Bu nedenle genel olarak üstlerinde "anlatmakla vakit kaybedemem" tavrı vardır.

Başaklar, düşüncelerini ölçer, biçer ve yalnızca gerekli gördükleri anlarda paylaşırlar.