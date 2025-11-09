Bakan Tunç’tan Kocaeli’deki yangın faciasına ilişkin açıklama: Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, 'Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.' dedi.

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

