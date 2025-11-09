Düğününe 2 hafta kala korkunç son! Anneden yürek yakan feryat: Nikah kapısı morg kapısı oldu!

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Tahsin Göker'in ölümü, ailesini ve nişanlısını yasa boğdu. Göker'in, nişanlısı Başak ile evlilik hazırlıkları yaptığı ve 22 Kasım'da nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Göker'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, nişanlısı, ailesi ve sevenleri morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

"NİKAH KAPISI MORG KAPISI OLDU"

Cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Göker'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Annesi ve halası gözyaşları içinde, yaşadıkları büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Nasıl kıydılar o çocuğa, kurtaramadılar yavrumu. Birazcık mutluluğu çok mu gördün onlara, nikah kapısı morg kapısı oldu." Acı olayda hayatını kaybeden Tahsin Göker'in cenazesi, memleketi Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.