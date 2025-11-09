Düğününe 2 hafta kala korkunç son! Anneden yürek yakan feryat: Nikah kapısı morg kapısı oldu!

Olay, sabaha karşı 02.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde yaşandı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, otel önünde oturup alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Bu uyarı kısa sürede alevlenen bir tartışmaya dönüştü.
KORKUNÇ CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA: BİR UYARI CANINA MAL OLDU!
Tartışmanın büyümesi üzerine, Eyüp T. yanında taşıdığı bıçağı genç güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in göğsüne sapladı. Eyüp T. ve yanındaki H.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Göker hemen hastaneye kaldırıldı. Genç güvenlik görevlisi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ZANLILAR SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın hemen ardından harekete geçen Muratpaşa Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ve H.S.'yi suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU: NİKAH 22 KASIM'DA KIYILACAKTI
Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Tahsin Göker'in ölümü, ailesini ve nişanlısını yasa boğdu. Göker'in, nişanlısı Başak ile evlilik hazırlıkları yaptığı ve 22 Kasım'da nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Göker'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, nişanlısı, ailesi ve sevenleri morg önünde gözyaşlarına boğuldu.
"NİKAH KAPISI MORG KAPISI OLDU"
Cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Göker'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Annesi ve halası gözyaşları içinde, yaşadıkları büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Nasıl kıydılar o çocuğa, kurtaramadılar yavrumu. Birazcık mutluluğu çok mu gördün onlara, nikah kapısı morg kapısı oldu." Acı olayda hayatını kaybeden Tahsin Göker'in cenazesi, memleketi Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.