Parfüm deposunda facia: 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken yangına ilişkin soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda, dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yangında 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef çıkan yangında 6 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız var. Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de Çalışma Bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma Bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır." dedi.