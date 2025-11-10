14 yıldır aranan dolandırıcı Esra Akgüneş Dikili’de yakayı ele verdi

AKSARAY'DA yaklaşık 10 yıl önce dolandırıcılık suçuna karışan Ahmet Melih Ünal (72), İzmir'de yakalandı. Asayiş ekipleri, 10 yıl önce kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranan Ahmet Melih Ünal'ın Dikili'de olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ünal'ı gözaltına alarak Aksaray'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ahmet Melih Ünal'ın ayrıca 13 farklı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 14 yıldır firari olarak arandığı öğrenildi.