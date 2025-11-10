  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bursa’da torpil faciası: 2 yaşındaki çocuğun gözüne isabet etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun ateşlediği torpil sağ gözüne isabet etti. Feci olayda, hastaneye kaldırılan çocuğun sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Huzur Mahallesi 39. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Alpaslan Y. bakkaldan aldığı torpili sokakta ateşledi.

Patlayan torpil, çocuğun sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan minik Alpaslan, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede, çocuğun sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine yaralı çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

