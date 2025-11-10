Bursa’da torpil faciası: 2 yaşındaki çocuğun gözüne isabet etti!

Patlayan torpil, çocuğun sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan minik Alpaslan, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede, çocuğun sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine yaralı çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.