Kocaeli-Dilovası fabrika yangını faciasından nasıl kurtulduğunu anlattı: Ateşten kimse kimseyi görmedi

"ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI"



Kendisinin kurtulduğunu ancak mesai arkadaşlarının içeride kaldığını anlatan Aras, şöyle devam etti: "Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama bir türlü kurtulabilirlerdi. Anlık patladı. 5 kişi de zaten kapının girişindeydi. Onlar kendini kurtardı. Ben de onların peşinden kaçtım. Diğer arkadaşlarımız belki o anın şokuyla şaşırıp, arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike, ben. Üçümüz yan yanaydık."

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aras, "Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.

"YEMEK VERMİYORDU, OTURACAK YERİMİZ YOKTU, SİGORTA DA YOKTU"



İş yerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Aras, "Sosyal hak yoktu. Anca bizi çalıştırıyordu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük bana 800 lira veriyordu. 4 yıldan fazladır burada çalışıyordum" diye konuştu.