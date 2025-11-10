  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Son dakika: BeIN Sports binasına silahlı baskın

Son dakika: BeIN Sports binasına silahlı baskın

Son dakika haberleri...Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un Ayazağa'daki binasına bir kişi oyuncak silahla girdi. Olayın, Güntekin Onay ile saldırganın eşinin daha önce yaşadığı yemek tartışmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.



İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.



Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti.

Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.



Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA