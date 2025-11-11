Bakan Yerlikaya açıkladı! Siber suçlara geçit yok: 403 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik son bir haftada 25 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını, 179'unun tutuklandığını 97'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son bir haftada siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Buna göre; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarından 403 şüpheli yakalandı.