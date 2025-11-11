Ormanda kendi halinde büyüyor: Bu mantar sadece gök gürlediğinde ortaya çıkıyor!

Kumluca ilçesinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Kanlıca (Yöresel Tabiri ile) çam mantarları yöre halkının geçim kaynağı oluyor. Her yıl Kasım ve Aralık aylarında yağmurların yağmasıyla kendiliğinden yetişen mantarlar yaklaşık 1 ay boyunca yörede yaşayan vatandaşların hem geçim kaynağı hem de vazgeçilmez yiyeceği oluyor. Dağlardan topladıkları mantarları şehir meydanında satan vatandaşlar ilk yetişen mantarları 500 TL sattıklarını belirterek ormanda mantarlar çoğaldıkça mantar fiyatları düşüyor dediler.

"KİLOSU 350-450 TL"



Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede Çıntar da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor" dedi. Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise; "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi haline büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu" dedi.