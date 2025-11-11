Sosyal medya vurgunu! Yedek parça hayali yerle bir oldu

Şüpheli, M.Ö.'yü konuşmak için Maslak'taki bir otele davet etti. Arkadaşıyla otele giden M.Ö.'ye şahıs kendisini şirket çalışanı olarak tanıttı. İddiaya göre, şüpheli M.Ö.'ye yurt dışından yedek parça alım satımı yaptıklarını, M.Ö.'nün ise şirkete 57 bin Euro (2 Milyon 768 Bin TL) ödeme yapması gerektiğini söyledi.