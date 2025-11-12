Kastamonu'daki 9 gündür kayıp anne Huriye Helvacı'nın cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar buldu

Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk" dedi.





"KADININ CESEDİNİN ORADA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Havada gördükleri kuzgun kuşlarını takip ederek ormanlık alanda kayıp kadının cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Çelik, "Bu sırada havada 2-3 tane kuzgun kuşu gördük. Hatta kuzgun kuşları bulunduğu yere doğru indi, sonra tekrar havalandı. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyorduk, 'Kuzgunun bu olayla bir ilgisi vardır' dedik. Kuzgun kuşunun cesede geleceğini, leş yediğini biliyorduk. Biz de kuzgun kuşunun dolaştığı alana bakalım dedik. Yanımızda arama kurtarma ekipleri de bulunuyordu. Hemen oturduğumuz yerin yaklaşık 100 metre yukarısında kuşların uçtuğu yere bakındık. Kadının cesedinin orada olduğunu gördük. Ben kadını olay yerinde gördüm, ardından ekiplere haber verdik. Daha sonra bizi olay yerinden uzaklaştırdılar. Emniyet güçleri geldi sonrasında" şeklinde konuştu.