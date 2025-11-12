Kastamonu’dan kahreden haber: Anne ve oğlunun cenazeleri bulundu

KASTAMONU'DA 9 gündür aranan anne ve oğlundan acı haberler peş peşe geldi. Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın bulunduğu bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede ekipler tarafından bulundu.

YÜREKLERİ DAĞLADI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları sürdürülürken, acı haberler birbiri ardına geldi.

AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarında önce 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, uçurumun kenarında bulundu. Bundan yaklaşık 3 saat sonra ise ekipler, anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaştı. Annenin cansız bedeninin, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.