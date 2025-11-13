75 yaşındaki adam ölü bulunmuştu: Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı!

Geçen 8 Kasım günü Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.