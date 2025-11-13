Bakanlık gıda teröristlerini paylaştı! İşte taklit-tağşiş ürünler listesi

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.