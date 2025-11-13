  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Bakanlık gıda teröristlerini paylaştı! İşte taklit-tağşiş ürünler listesi

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit-tağşiş yapan gıdalar listesini güncelledi. Listede özellikle bal, siyah çay, peynir gibi ürünlerde yapılan hileler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.

Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı.

Son testlerde, bazı markaların 'pekmez' ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi.

