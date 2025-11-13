Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Abacı, geçtiğimiz günlerde kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti. Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede, 78'inci yaş gününde hayatını kaybetti. Kısa süre önce, sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilmişti. 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya gelen ve Ankara Radyosu'na 1966'da giren Abacı, klasik ve çok sesli Türk Müziği'nin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden olan Abacı, 2000'li yılların başlarında kendini müzik gündeminden geri çekti. Muazzez Abacı, zamanının büyük kısmını ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı ve torunuyla geçiriyordu.