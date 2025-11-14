17 yaşında 95 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 17 yaşındaki A.Ç. yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Ç.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı. Genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.