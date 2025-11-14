Niğdeli Şehit Burak Özkan’ın eşinden yürek dağlayan sözler “Sana ne güzel yakıştı”

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

'BABANIZ DOYAMADAN GİTTİ'

Şehidin babası Malik, annesi Nihal, eşi Tuğba Özkan ile oğulları Göktuğ (4) ve Buğra (8), uzun süre şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu ve fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü. Şehidin üniformasını giyen eşi Tuğba Özkan, tabutuna sarılarak, "Sen beni hiç üzmedin, bu sefer çok üzdün Burak" dedi.