Tolgahan Sayışman’dan oyunculuk açıklaması!

TOLGAHAN Sayışman, geçtiğimiz haftalarda Umre'de kendisine benzetilen bir beyefendinin uyumasıyla ilgili konuştu. Oyuncu ve yapımcı, "Ben değildim, o bayağı büyüdü. Ben de şaşırdım. Detaylı bakmayan birisinin karıştırabileceği bir şey" diyerek güldü. Yapımcılığa geçen Sayışman, "Oyunculuğu özlüyor musunuz?" sorusuna, "Özlüyorum ama, çalışma şartlarını görünce iyi ki de çocuklarımla vakit geçirme şansı elde ettim diyorum. 0-6 yaş arası önemliymiş. Belki sinemaya bir şeyler yaparım." diyerek yapımcılık sürecine devam edeceğini dile getirdi.