Zirveye Atv damgası

atv, 12 Kasım gününü zirvede kapattı. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da" programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen atv, akşam saatlerinde ise "Kuruluş Orhan" dizisiyle reytinglerde açık ara fark yarattı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 12 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,77 izlenme oranı ve yüzde 36,37 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 3,78 izlenme oranı ve yüzde 30,22 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 5,34 izlenme oranı ve yüzde 37,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Hafta içi her gün atv'de birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşıyan Esra Erol'da, 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 22,44 izlenme payı alarak ikinci, 20+ABC1'de yüzde 23,15 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti. Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Orhan da 20+ABC1 kate gorisinde ise yüzde 14,10 izlenme payı alarak ikinci, AB kategorisinde yüzde 11,80 izlenme payı ve Tüm Kişiler'de yüzde 14,08 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşerek çarşamba akşamının "En Çok İzlenen Dizi"si oldu. Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan, önceki gün 3. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk iki bölümünde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da gündemin zirvesindeydi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.