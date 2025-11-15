Aynadaki Yabancı’da heyecan dolu yeni bölüm: Azra, Emirhan’dan kurtulabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aynadaki Yabancı, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle izleyici ekranlara kitleyecek. Bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatan dizinin yeni bölümünde, her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıyadır. Emirhan'dan hiç beklemediği şekilde tepki gelmesinin ardından Defne için her şey karışır. Leyla'ya kavuşabilmesi için Barış'tan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir.

GİZEMLİ BİR HAMLESİ DAHA VAR

EMİRHAN ise psikolojik üstünlüğü ele geçirmiştir. Fakat intikamını hemen almak istemez. Azra'nın oyununa karşılık o da bir oyun oynayacaktır. Bu oyun Emirhan'ın istediği gibi sonuçlanacak mıdır? Barış ise kapana kısılır. Defne'yi Emirhan'dan kurtarmak için her yolu deneyecek ama her defasında karşısına Emirhan çıkacaktır. Üstelik bu sefer Emirhan'ın, Barış'ın canını acıtacak gizemli bir hamlesi daha vardır. Serhan ve Melda da Emirhan'dan nasibini alır. Serhan için yolun sonu gözükür. Melda ile Karaaslan soyadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Köşeye sıkışan Defne ve Barış, Emirhan'ın planını alt edebilecek midir? Azra, Defne olarak devam eden bu yolculuğunda Leyla'ya kavuşabilecek, Emirhan'dan kurtulabilecek midir? Azra'nın bu tehlikeli yolculuğu, tüm karakterler için unutulmaz bir sonla bitecektir.