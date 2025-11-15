Müge Anlı yine zirvede

ATV'NİN sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm kategorilerde birinci oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 59 izlenme oranı ve yüzde 35,09 izlenme payı AB Sosyal Statü'de yüzde 4,10 izlenme oranı ve yüzde 31,61 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 5,21 izlenme oranı ve yüzde 35,98 izlenme payı alarak Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerinde ilk sıraya adını yazdırdı.

ANNE VE OĞUL NASIL ÖLDÜ?

KASTAMONU'DA kaybolan anne ve oğul on gün sonra ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü ile ilgili olayın ayrıntıları aydınlatılmaya çalışılıyor. Huriye Helvacı ve oğlunun ölümü ile ilgili ailenin soruların yanıtı iki kişi üzerinde toplandı. Huriye Helvacı'nın ölmeden önce görüştüğü Mustafa'nın olayla ilgisi var mı merak konusu.