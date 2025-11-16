Alex beyni olmadan doğdu! O kadın 20 yaşında girdi...

Aynı zamanda doktorlar, bu rahatsızlığın da çok nadiren görüldüğünün altını çizdi.

Yerel medyaya konuşan "mucize çocuk" Simpson'ın ebeveynleri, çocuklarının sağlıklı olarak doğdunu ancak kontroller sırasında doktorların, Simpson'ın hastalığını fark ettiğini anlattı.

Anne Lorena, kızlarının yaşamasını "mucize" olarak nitelendirerek, "20 yıl önce çok korktuk fakat bence inanç bizi hayatta tuttu" dedi.

Alex'in 14 yaşındaki kardeşi SJ, "Birisi stresliyse veya birinin canı yandıysa Alex bunu hissediyor. Sanki insanlarla enerjisiyle bağ kuruyor" dedi.

Beyninde görme ve duyma ile bağlantılı kısımların olmamasına rağmen ailesi Alex'İn insanların tahmin ettiğinden daha uyanık olduğunu söyledi.

Simpson'ın babası Shawn Simpson, "Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok," dedi.

NADİR GÖRÜLEN BİR TIBBİ DURUM

Hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor olsa da uzmanlar hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.

'O BİR SAVAŞÇI'

Ailesi, Alex'in yaşam öyküsünü "mucize" olarak tanımlıyor. Anne Lorena, "O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz," derken baba Shawn, "20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti," ifadelerini kullandı.