Alex beyni olmadan doğdu! O kadın 20 yaşında girdi...

Doğduğu andan itibaren tıp dünyasının karşılaştığı nadir bir durumun kahramanı olarak tanınan Alex Simpson, hidranensefali adı verilen nadir bir beyin gelişim bozukluğu ile dünyaya geldi.
Doğduğunda gayet sağlıklı görünen Simpson, henüz iki aylıkken doktorların, kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde beyin dokusu olduğunu tespit etmesi sonucu hidranensefali teşhisi aldı.
Tıp dünyasını şaşkına çeviren bu vakaya karşı doktorlar, Simpson'ın beyni olmadan yalnızca 4 yaşına kadar yaşayabileceğini öne sürdü.
4 Kasım'da 20 yaşına giren ve ailesiyle birlikte bilinci kapalı bir biçimde yaşamını sürdüren Simpson, ABD'de ve tıp dünyasında gündem oldu.
'SEVGİ ONU HAYATTA TUTTU'
Anne Lorena, kızlarının yaşamasını "mucize" olarak nitelendirerek, "20 yıl önce çok korktuk fakat bence inanç bizi hayatta tuttu" dedi.
Yerel medyaya konuşan "mucize çocuk" Simpson'ın ebeveynleri, çocuklarının sağlıklı olarak doğdunu ancak kontroller sırasında doktorların, Simpson'ın hastalığını fark ettiğini anlattı.
Aynı zamanda doktorlar, bu rahatsızlığın da çok nadiren görüldüğünün altını çizdi.
Simpson'ın babası Shawn Simpson, "Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok," dedi.
Beyninde görme ve duyma ile bağlantılı kısımların olmamasına rağmen ailesi Alex'İn insanların tahmin ettiğinden daha uyanık olduğunu söyledi.
Alex'in 14 yaşındaki kardeşi SJ, "Birisi stresliyse veya birinin canı yandıysa Alex bunu hissediyor. Sanki insanlarla enerjisiyle bağ kuruyor" dedi.
NADİR GÖRÜLEN BİR TIBBİ DURUM
Hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor olsa da uzmanlar hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.
Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.
'O BİR SAVAŞÇI'
Ailesi, Alex'in yaşam öyküsünü "mucize" olarak tanımlıyor. Anne Lorena, "O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz," derken baba Shawn, "20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti," ifadelerini kullandı.