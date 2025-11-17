Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Eski polis için istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar, Oğuz Kal hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 9 sanığın yer aldığı iddianamede, Cemil Koç'un ihraç durumda polis memuru olduğu, 8 suç kaydının olduğu belirtildi. İddianamede, Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadelerine de yer verildi. Esra Tokyaz, 8 Temmuz 2025 akşamı Ayşe Tokyaz'ı görüntülü aradığında yüzünde morluklar ve kanama gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda Ayşe'nin Cemil Koç tarafından darbedildiğini söylediğini aktardığı belirtildi. Esra Tokyaz, 10 Temmuz 2025 saat 23.30 sıralarında bu kez Cemil Koç'un kendisini aradığını, Ayşe Tokyaz'a hediye aldığı 7-8 adet yüzüğü geri istediğini belirttiğini, yüzükleri almak üzere Cemal Arslan'ı göndereceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine yüzükleri alan Esra Tokyaz, Cemal Arslan'ın kullandığı araçla Ayşe'nin bulunduğu eve gitti. Kapıyı Cemil Koç'un açtığını, yüzükleri teslim ettikten sonra kardeşini sorduğunda Koç'un 'Gitti, evde değil' dediğini, ancak Ayşe'nin ayakkabılarının kapı önünde durduğunu görünce kardeşinin hayatından endişe ederek Polis Merkezi'ne gidip şikâyetçi olduğunu beyan etti.

MEMURLAR HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

Soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin devamında, söz konusu müracaat üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Temmuz 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararını uygulamak üzere saat 06.45 sıralarında ilgili daireye gittikleri belirtildi. Düzenlenen tutanakta, dairede kimsenin bulunmadığı ve evin dağınık halde olduğunun tespit edildiği kayıt altına alındı. Ancak, anılan arama kararını yerine getiren polis memurlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü de iddianamede ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, olay günü saat 01.36 sıralarında şüpheliler Cemil Koç ve Oğuz Kal'ın blok önüne geldikleri, Oğuz Kal'ın maktulün içinde bulunduğu valiz ile dışarı çıktığı ve valizin aracın bagajına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, tasarlayarak öldürme suçunun planlama aşaması kapsamında, şüpheliler Cemil Koç ve Oğuz Kal'ın 11 Temmuz 2025 günü saat 10.00 sıralarında ikametgâhı temizletmek amacıyla eve temizlikçileri yönlendirdikleri tespit edildi.