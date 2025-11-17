Böcek ailesinin hastaneden otele dönüş anları ortaya çıktı!

Son dakika haberleri.. Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.'nun savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Diğer 7 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.