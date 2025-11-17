Düğün fotoğrafçısına Yargıtay'dan kötü haber: Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum





Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.



Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi.



Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.



Yargıtayın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

