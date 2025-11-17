Yüz binlerce kitap kurdu aynı anda kitap okuyacak

Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler TÜGVA olarak istiyoruz ki aklı selim, zevki selim, kalbi selim işlere imza atalım. Bu düşünceyle bu hedef doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. İlimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kitap okuma seferberliğimizi Bursa'da başlatıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 960 bin öğrencimizle kitap okuduk. Geçen yıl 265 bin öğrenicimiz bu yarışmaya katılım sağladı. İnşallah, bu yılki hedefimiz 400 bin.

Siz genç kardeşlerimize soruyorum; kitap okuma seferberliğini arkadaşlarınıza anlatmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız biz gençlere başarının sırrını vermiş: Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Şimdi size tekrar soruyorum okumaya var mısınız? Düşünmeye var mısınız? Uygulamaya çalışmaya var mısınız? Allah'ın izniyle bu gençlik ile biz de iddia ediyoruz; bu gençlik yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek." şeklinde konuştu.

Lansman programında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Çocuklar, şuna inanın kitap okuyan hayatta başarılı olur. Çünkü kitap okuyan daha meraklı demektir. Kitap okuyan kendini ifade etmesini daha iyi bilir. Kitap okuyan daha çok kelime bileceği için başkalarını daha iyi anlar. Kitap okuyanlar sınavlarda daha iyi performans gösterir. Eğer okuyorsanız, okuduğunuzu anlıyorsanız sınavlarda daha başarılı olacaksınız demektir. Kitap okuyan gençler yabancı dilde de başarılı olur. Kitap Kurdu yarışmamızla siz gençlerin her alanda daha başarılı olmanızı istiyoruz. Tabii ki bizim kültürümüze, tarihimize, medeniyetimize dair kitapları okumanız da çok önemli. Her kitabı okumalısınız elbette ama öncelikle 'Biz kimiz?', 'Nerede yaşıyoruz?', 'Nereden geliyoruz?' ve 'Nereye gitmeliyiz?' sorusuna cevap veren kitapları okumamız da önemli. Biz de TÜGVA olarak ortaokul yıllarınızda okumadan geçmemeniz gereken kitapları seçiyoruz.