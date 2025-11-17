Yüz binlerce kitap kurdu aynı anda kitap okuyacak

Bu yıl sekizincisinin gerçekleştirileceği Kitap Kurdu Yarışması lansman programına 2 bini aşkın kişi katılım sağladı.
Lansmana TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, birçok basın mensubu, STK yöneticileri ve ortaokul öğrencileri katıldı.
Geçtiğimiz yıl 265 bin başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza atan TÜGVA, bu yıl ise 400 bin gence ulaşmayı hedefliyor.
"OKU DÜŞÜN UYGULA VE NETİCELENDİR"
Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler TÜGVA olarak istiyoruz ki aklı selim, zevki selim, kalbi selim işlere imza atalım. Bu düşünceyle bu hedef doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. İlimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kitap okuma seferberliğimizi Bursa'da başlatıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 960 bin öğrencimizle kitap okuduk. Geçen yıl 265 bin öğrenicimiz bu yarışmaya katılım sağladı. İnşallah, bu yılki hedefimiz 400 bin.
Siz genç kardeşlerimize soruyorum; kitap okuma seferberliğini arkadaşlarınıza anlatmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız biz gençlere başarının sırrını vermiş: Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Şimdi size tekrar soruyorum okumaya var mısınız? Düşünmeye var mısınız? Uygulamaya çalışmaya var mısınız? Allah'ın izniyle bu gençlik ile biz de iddia ediyoruz; bu gençlik yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek." şeklinde konuştu.
Lansman programında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Çocuklar, şuna inanın kitap okuyan hayatta başarılı olur. Çünkü kitap okuyan daha meraklı demektir. Kitap okuyan kendini ifade etmesini daha iyi bilir. Kitap okuyan daha çok kelime bileceği için başkalarını daha iyi anlar. Kitap okuyanlar sınavlarda daha iyi performans gösterir. Eğer okuyorsanız, okuduğunuzu anlıyorsanız sınavlarda daha başarılı olacaksınız demektir. Kitap okuyan gençler yabancı dilde de başarılı olur. Kitap Kurdu yarışmamızla siz gençlerin her alanda daha başarılı olmanızı istiyoruz. Tabii ki bizim kültürümüze, tarihimize, medeniyetimize dair kitapları okumanız da çok önemli. Her kitabı okumalısınız elbette ama öncelikle 'Biz kimiz?', 'Nerede yaşıyoruz?', 'Nereden geliyoruz?' ve 'Nereye gitmeliyiz?' sorusuna cevap veren kitapları okumamız da önemli. Biz de TÜGVA olarak ortaokul yıllarınızda okumadan geçmemeniz gereken kitapları seçiyoruz.
Dünya karmaşık zamanlar yaşıyor, savaşlar devam ediyor. Görüyorsunuz, Gazze'de soykırım yapılıyor. Şu anda bir ateşkes var ama acaba İsrail zalimi duracak mı? Soykırımcı İsrail, Filistinli mazlumları öldürmekten vazgeçecek mi? Henüz emin olamadık, bekliyoruz. Dünyada gelecekte soykırımlar olmasın diye mücadele edecek, toplumlara önderlik edecek sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacımız var. Dünyayı zalimlerin eline bırakmamak için, dünyayı insanlık için daha yaşanılabilir bir yer kılmak için sizin gibi güzel gençlerin iyi yetişmesi gerekiyor." dedi.
Ortaokullu gençlerin yarışmada ortaokullu öğrenciler; 5.-.6 ve 7.-8. sınıflar için belirlenen 3'er kitap belirlendi. Kitaplar sırasıyla; Hilalin İzinde, Kudüs'te Gizli Bir Görev, Anahtar Kâtibi, Palanka, Gizli Özne ve Fuat Sezgin (Biyografi).
Yarışmaya katılan öğrenciler yer aldığı kategoriye göre 3 kitaplık okumanın ardından kitap başına 20 soruluk bir sınavda ter dökecekler. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 20 Mart 2026 olarak açıklandı.
Yarışma sınavı 29 Mart 2026 tarihinde yazılı sınav şeklinde yapılacak.
Yarışmaya tugva.org üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanacak. Sınav sonunda dereceye giren ilk 10 öğrenciye birçok ödül verilecek. Birinciye Umre (ailesinden 1 kişi ile birlikte), ikinciye Balkan Turu (ailesinden 1 kişi ile birlikte), üçüncüye bilgisayar, dördüncüye elektrikli scooter ve sonraki ilk 10 dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilecek.
Ayrıca öğrenci danışmanlarından birinciye 50 bin TL, ikinciye 45 bin TL, üçüncüye 40 bin TL, dördüncüye 35 bin TL ve dereceye giren diğer danışmanlara da hediyeleri takdim edilecek.