MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV | 18 KASIM SALI

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümü tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Eski enişte Mustafa Uzun, olay günü anne ve oğluyla görüşmediğini söyledi. Çelişkili ifadesiyle dikkat çeken Mustafa Uzun'un anlattıklarında bir tutarsızlık olduğunu fark edildi. Mustafa Uzun, anne ve oğlun kaybından nasıl haberdar olduğu sorularını yanıtladı. Akrabasının kendisine kötü haberi verdiğini söyleyen Mustafa Uzun, "Kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.