Son dakika: Böcek ailesi nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı

Yaklaşık bir hafta önce Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetmişti.

Aynı otelde kalan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Öncelikle gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen olay otelin ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.