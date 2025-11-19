Kıbrıs’ta 90’lar fırtınası

KIBRIS'IN gözde otellerinden birinde düzenlenen 90'lar temalı eğlence gecesine ünlü model Gizem Özdilli de katıldı. Gecenin ev sahipliğini üstlenen otel yöneticisi Bakır Behram ile Özdilli, sahne arkasında samimi açıklamalar yaptı. Behram, gecenin başarısını değerlendirirken: "Misafirlerimizi yine bambaşka bir dünyaya götürdük. Üç gün boyunca herkes doyasıya eğlendi. Amacımız her etkinliği unutulmaz kılmak" dedi. Gençlere de seslenen Özdilli, sanal ilişkiler çağını eleştirerek: "Biz son organik nesildik. Şimdiki gençler gerçek duyguları yaşamıyor, çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Gecenin sürprizi ise iki ay sonraki gizli konsept oldu. Behram, "Dünya çapında, daha önce hiç yapılmamış bir konsept geliyor. Şimdilik sadece uzay ve gelecek diyeyim..." sözleriyle merakı artırdı.