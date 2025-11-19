Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen '81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, polisin huzur ve güvenin teminatı olduğunu belirterek, "Ancak huzurlu olmayan huzur veremez. İşte bu nedenle insan kaynağımızın gücü kadar, o kaynağın doğru yönetimi de hayati önemdedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu rehber ediniyoruz. Bu vizyon; sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedefliyor. Böyle bir vizyona sahip ülkede şeffaflığı tartışmalı, şahsi ilişkilere açık, güveni zedeleyen bir atama sistemi; ne emniyet teşkilatımıza ne bakanlığımıza ne de 'Türkiye Yüzyılı'nın vakarına yakışır. Bu yüzden atama ve yer değiştirme uygulanırken, hiçbir personelimizin aklında 'acaba' sorusu kalmayacak. Hiçbir polisimizin gönlünde 'Haksızlığa uğradım' duygusu yer etmeyecek. Adil, denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla hazırladığımız Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimiz, 6 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan; şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık. Bu cümle aslında yeni sistemin hem özüdür hem de teminatıdır. Bu yönetmelik çerçevesinde; Türk polis teşkilatımızda, görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle ilk uygulamayı 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdik. Görev puanı sistemi, başkomiser ve altı rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel Bilgi Sistemi'ne entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı. Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok" dedi.

'ÜCRET DENGESİ OLMASI GEREK'

Yerlikaya, 24-25 Temmuz'da polis eğitim kurumlarından mezun olan 8 bin 263 komiser yardımcısı, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi rütbesindeki aday personelin ilk atamalarının yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde de şu ana kadar 6 bin 11 personelimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl içinde teşkilat tarihinde ilk kez personel branşı oluşturuldu ve Personel Branş Yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından personel branş kursları başladı. Bu yıl 628 personelimize personel branş kursu verildi. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. Bakın, 2025 yılı içerisinde polislerimize 68 bin 278 başarı belgesi, 21 bin 875 üstün başarı belgesi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki emek görülmezse yürek soğur. Fedakarlık takdir edilmezse motivasyon kırılır. Standart kadro çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak sizlere açıklayacağız. Buradaki amacımız da şudur; tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak, verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak. Değerli arkadaşlar; aile toplumun temel taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2025'i 'Aile Yılı' ilan etti. Biliyorsunuz, personelimizin eş durumu ve mazeret atamalarını yılda 2 kez yapıyorduk. Bu yıl, bu atamaların her ay yapılmasını sağladık. Bu uygulamayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Şimdi ilk defa açıklıyorum; 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde, personelimize zorunlu 2'nci şark tebligatı yapılmayacak. Daha önce de ifade etmiştim. Burada bir kez daha tekrarlıyorum; polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi; yani bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Yine ilk defa burada açıklıyorum; çok uzun yıllardır polislerimizin, yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyorlar. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.