Ünlü fenomen çift Özlem ve Tayyar Öz ilk kez hakim karşısında! İşte o savunma!

Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme" suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık, çiftin ortağı olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden kamuyu 10 milyon TL zarara uğrattığını, olası cezanın ise 51 milyon TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Özlem Altınok Öz savunmasında, "4 çocuk annesiyim, bu suçlamalarla kendimi bulmak büyük bir hüzün" diyerek beraatini talep etti. Ayrıca, babasının emekli maaşına konulan tedbir kararına da tepki gösterdi. Tayyar Taylan Öz, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu, sosyal medya sonrası ticarete girdiklerini ve tüm satışlarının faturalı olduğunu söyledi. Kara para iddialarını "tamamen iftira" olarak nitelendirdi.

Şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı, MASAK raporuna atıfta bulunarak kayıt dışı veya örgütsel bir faaliyetin tespit edilmediğini savundu ve vergi suçunun öncül suç olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.