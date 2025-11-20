Esenyurt'ta acı olay: 13 yaşındaki Eren evde ölü bulundu!

Şüpheli olay, dün saat 19.16 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası işte olduğu için evde yalnız kalan Eren Yılgın, annesi tarafından baygın halde bulundu.

'ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYORLAR'

Oğlu hayatını kaybeden baba Salih Yılgın, "Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Sadece dışarıdan yemek söyledi. Onu yedikten sonra ben evden çıktım. Sipariş geldiğinde ben evdeydim. Ben işe gitmek için dışarı çıktım. Annesi de işteydi. Çocuğumun telefonuna ulaşamadık. 17.20'de annesiyle görüşüyor çocuk. Geldiğinde çocuğum yerdeydi.

Savcı bey sürec in devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar. Yemek söylediğim iz yer belli. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Kimsenin ekmeğiyle de oynayamam. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.