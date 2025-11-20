Tabletler ambulansta hasta verilerini dijital ortama taşıyor

Acil sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm projesi, hasta bilgilerinin ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde güvenli şekilde erişilebilir olmasını hedefleyen e-Stratejisi'nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Pek çok ülke bu uygulamaları hayata geçiriyor. Kuzey İrlanda Ambulans Servisi (NIAS), acil müdahale araçlarında hasta bakımını dijitalleştirmek için Panasonic TOUGHBOOK G2 tabletler ve Ortivus MobiMed elektronik hasta bakım kayıt sistemini kullanmaya başladı. Bu teknolojik dönüşüm, yaklaşık 1,9 milyon kişiye hizmet veren kurumun çalışma şeklini temelden değiştiriyor. Yeni sistemle birlikte NIAS ekipleri, olay yerinde hasta bilgilerini anında dijital ortama aktarabiliyor. EKG sonuçları ve tıbbi geçmiş gibi kritik veriler, ambulans henüz hastaneye varmadan hastane ekiplerine iletiliyor. Bu sayede acil servislerdeki doktorlar hastalar gelmeden önce hazırlık yapabiliyor ve daha hızlı müdahale edebiliyor. Sistemin kullanıma girmesinden bu yana NIAS ekipleri 100 binden fazla elektronik hasta kaydı oluşturdu. Bu kayıtlar sadece acil müdahalelerde kullanılmakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey İrlanda'nın entegre Sağlık ve Sosyal Bakım programı olan "encompass" sistemine de entegre ediliyor.

ZOR KOŞULLARA DAYANIKLI

NIAS'ın tercih ettiği Panasonic TOUGHBOOK G2, ambulansların zorlu çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanmış. IP65 koruma sınıfına ve askeri düzeyde dayanıklılığa sahip olan cihaz, düşmelere, titreşimlere ve aşırı hava koşullarına karşı korumalı. Genişletilmiş pil serisine sahip tabletler, tek şarjla 18,5 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Bu özellik, uzak bölgelerdeki veya uzun süren müdahalelerde ekiplerin hasta kayıtlarına sürekli erişimini garanti ediyor. Cihazların 4G ve GPS özelliği, 175 acil müdahale aracındaki çift SIM destekli yönlendiricilere sorunsuz bağlantı sağlıyor. İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda ise tüm kayıtlar cihazda yerel olarak saklanıyor ve bağlantı kurulduğunda otomatik olarak sisteme aktarılıyor.

KULLANICI DOSTU TASARIM

TOUGHBOOK G2'nin iki-bir-arada tasarımı, paramediklerin ihtiyaçlarına göre esnek kullanım imkanı sunuyor. Ekipler, ambulans içinde klavye ile hızlı veri girişi yaparken, hasta başında dokunmatik ekran moduna geçebiliyor. Cihazda el feneri, gece modu ve diğer saha kullanımı için özelleştirilmiş hızlı erişim düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hasta imzalarının dijital olarak alınmasını da destekleyerek idari işlemleri kolaylaştırıyor.