Orhan Bey’in oyunu obaya sevinç oldu

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminin birinci sırasında kaldı ve geceyi de üst sıralarda tamamladı.

ŞAŞKINLIK YAŞANDI

#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye ve dünya gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu. Orhan Bey'in rüyasında karşısına Bilge Kağan, Mete Han, Sultan Alparslan ve Hoca Ahmet Yesevi çıktı. Hakanlar, Orhan Bey'e babası ve kardeşiyle yaşadığı sınavı hatırlatarak bu cendereden nasıl çıkacağını sordular. Orhan Bey töreye vurgu yaparak "Kim ki töreye uya kutlana; kim ki töreye kıya sonuçlarına katlanır" cevabını verdi. Kardeşler arasındaki gerginlik herkesi üzmekteyken Alaeddin Bey'in bir anda gelişini gören Orhan Bey'in beraberindekiler önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. Orhan Bey'in düşmana zayıf görünüp onları tedbirsiz yakalamak için yaptığı obada ikilik planı da başarıya ulaştı. Karargahta Alaeddin Bey'i karşılayan Şahinşah Bey, fetih için her şeyin hazır olduğunu ve Osman Bey'e müjde vermenin yakın olduğunu söyledi. Ancak Alaeddin Bey, savaş olmayacağını belirterek alplar üzerinde artık hiçbir hükmünün bulunmadığını ifade etti.