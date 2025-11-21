Haberler Yaşam Türkiye'deki depremler yeni kaygıya yol açıyor: 'Hayalet deprem sendromu' Türkiye'deki depremler yeni kaygıya yol açıyor: 'Hayalet deprem sendromu' Uzmanlar, Türkiye’deki depremlerin yarattığı kaygının ‘hayalet deprem sendromu’na yol açtığını belirtiyor. Deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan birçok kişi, gerçek bir sarsıntı olmasa bile yerin sallandığı hissine kapılarak günlük hayatına bu tedirginlikle devam ediyor. HABER MERKEZİ









UZMANLAR, Türkiye'de son dönemde art arda meydana gelen depremlerin ardından halkın geniş kesiminde "deprem oluyormuş" hissiyle kendini gösteren ve literatüre "hayalet deprem sendromu" olarak giren durumun, toplum genelinde stres ve kaygı bozukluklarını tetiklediğini belirtti. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son 3 ayda 16 binin üzerinde depremin meydana gelmesiyle, bu sendromun en belirgin şekilde hissedildiği bölgelerden biri oldu. Ancak uzmanlara göre, yalnızca Sındırgı değil, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar herhangi bir sarsıntı olmasa dahi yerin sallandığı hissine kapılıyor. Vatandaşlar gün içinde en küçük titreşimi bile deprem sanıyor, sosyal medya ve deprem uygulamaları üzerinden gelişmeleri anbean takip ediyor.

TETİKTE OLMA HİSSİ

ERENKÖY Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Amil, "hayalet deprem sendromu"nun nispeten yeni bir tabir olduğunu, literatüre yavaş yavaş girmeye başladığını ve bununla ilgili vaka çalışmalarının yapıldığını söyledi. Gerçek bir deprem olduğunda yerde bir sarsıntı hissi oluştuğunu, kişilerin sanki başları dönüyormuş gibi hissettiğini ve denge problemleri yaşadığını belirten Amil, bu durumun deprem olmadığı zamanlarda da gerçekleşmesine, bununla birlikte kaygı, endişe ve huzursuzluk halinin yaşanmasına ve sanki deprem oluyormuş gibi teyakkuz haline geçilmesine "hayalet deprem" adını dediklerini ifade etti.