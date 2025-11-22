Haberler Yaşam Genç kadının göğüs estetiği kabusa döndü! "Aylarca mumya gibi yattım" Genç kadının göğüs estetiği kabusa döndü! 'Aylarca mumya gibi yattım' Son dakika haberi... Zehra Sarıcan, hatalı göğüs estetiği operasyonu sonrası aylarca acı çekti. '2.5 yıldır kevgire döndüm. Her yerim delik deşik oldu. Aylarca mumya gibi yattım' diyen Sarıcan doktor G.T.'den şikayetçi oldu. YUNUS EMRE KAVAK









İstanbul Sarıyer'de ikamet eden mühendis ve sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan meme estetiği için bıçak altına yattı. Genç kadın iddiasına göre o hatalı ameliyattan sonra 12 kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Hataları düzeltmek için aynı doktorun yaptğı son operasyonda kendi deyimiyle adeta işkence etti. '2.5 yıldır kevgire döndüm. Her yerim delik deşik oldu. Aylarca mumya gibi yattım' diyen Sarıcan doktor G.T.'den şikayetçi oldu. Sarıcan hakkında Savcılığa suç duyursunda bulunduğu doktorun başka mağdurlarının da olduğunu öğrendi.

SABAH'a yaşadıklarını anlatan Sarıcan "O doktorun dediklerine inandım. En az 12 kez ameliyat oldum. Son operasyonda ameliyat ortamı olmadan, hemşire olmadan lokal anestezilerle oparaslon yaptı. Kocaman çubukları orama burama sokarak işlemler yaptı. Yamalar vardı. Onları kese kese sökmeye çalıştı. Artık çektiğinde gövdem geliyordu. Makası da bana tutturdu.