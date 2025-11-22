Minik Karan’ı ‘ilaçlama’ öldürdü: Aynı firma aynı korkunç sonuç! 'Bir zararı olmaz'

OLAY YERİ İNCELEME RAPORU

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nin 20 Nisan 2025 tarihli olay yeri inceleme raporunda; "Her iki dairenin de girişin 1 kat altında bulunduğu, her iki dairenin de banyo kısmında fan şeklinde havalandırma olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 1 numaralı daireden diğer daireye en yakın noktalar olan bahçe kapıları ve üzerindeki duvarlardan, banyo havalandırmasından kimyasal sürüntü alındı" denildi.

RAPORDA 'ALİMİNYUM VE ÇİNKO' DETAYI

Minik Karan'ın otopsisinde, dış muayenede travmatik lezyon tarif edilmediği; iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması olmadığı dikkate alındığında; 18 Nisan 2025 tarihinde yan dairelerinde ilaçlama yapıldığı, anne-baba ve çocuğun 19 Nisan tarihinde bulantı ve kusma rahatsızlığının başladığı, 20 Nisan 2025 tarihinde aynı şikayetle hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme tanısı ile hastaneye yatırıldığı, takip ve tedavileri devam ederken kalbinin durduğu, yeniden canlandırma işlemine başlandığı ancak yapılan müdahalelere rağmen öldüğü, yapılan otopsisinde ölümüne neden olabilecek travmatik değişim bulunmadığı, otopsi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemesinde kanda alüminyum ve çinko bulunduğu ve ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde; çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.