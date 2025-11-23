Arnavutköy’de zehir tacirlerine geçit yok!

Arnavutköy'ün kıyısında, günün ilk ışıklarıyla birlikte iki adres ve bir otomobil eş zamanlı olarak polis ablukasına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube'nin ortak yürüttüğü takip, 21 Kasım sabahı sonuç verdi. Günlerce izlenen hattın ucundaki şüpheli, ekiplerin içeri girdiği dakikalarda yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, uyuşturucu üretiminde kullanılan yüklü miktarda kimyasal ortaya saçıldı.

Poşetler ve bidonlar arasında 15 parça halinde 111 kilo 600 gram ara kimyasal, 7 parça halinde 41 kilo 380 gram sıvı metamfetamin, kristal formda 5 kilo 800 gram metamfetamin, iki hassas bulundu. Ele geçirilen maddelerin toplamı, işlenmiş halde 47 kilo 180 grama ulaşan metamfetamin anlamına geliyordu. Şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından 22 Kasım'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında adliye sevk edildi.